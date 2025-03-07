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        Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı

        Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 2'si hükümlü 7 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 12:42 Güncelleme: 07.03.2025 - 12:42
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        Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı
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        Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 2'si hükümlü 7 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Çaykara, Vakfıkebir ve Ortahisar ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Çalışmalarda, haklarında 10 ay ile 4 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü ve çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüpheli yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Gözaltındaki 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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