Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı
Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 2'si hükümlü 7 şüpheli yakalandı.
Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 2'si hükümlü 7 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Çaykara, Vakfıkebir ve Ortahisar ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Çalışmalarda, haklarında 10 ay ile 4 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü ve çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüpheli yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Gözaltındaki 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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