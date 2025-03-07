Trabzon'da asayiş uygulamaları

Aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve esrar, ruhsatsız tabanca, şarjör, 7 fişek ile uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 9 şüphelinin üzerlerinde ve araçlarında arama yapıldı.

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