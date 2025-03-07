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        Trabzon Valisi Yıldırım, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 13:16 Güncelleme: 07.03.2025 - 13:16
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        Trabzon Valisi Yıldırım, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
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        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Yıldırım, mesajında, kadın hakları konusunda dünya çapında verilen önemin artması sonucu 1977'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olarak kutlandığını belirtti.

        Toplumun temelini ailenin, ailenin temelini ise kadınların oluşturduğunu vurgulayan Yıldırım, "Kadınlarımız her daim hak ettikleri konumda ailenin ve toplumun merkezinde yer almışlardır. Eğitimden sağlığa, siyasal yaşamdan iş dünyasına kadar üstlendikleri sorumluluklarla toplumun geleceğe güvenle bakmasının teminatı olmuşlardır." değerlendirmesinde bulundu.

        Yıldırım, kadınların ekonomik, sosyal ve siyasal alandaki etkinliklerinin her geçen gün arttığına işaret ederek, kadınlara fırsatlar sunulduğunda toplumun daha da güçleneceği inancında olduğunu ifade etti.

        Kadınların Türk tarihinde daima önemli ve etkin rol aldığına değinen Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Kadınlarımızın sahip olduğu her hak, özünde milletimizin tüm fertleri için büyük bir ümit kaynağıdır. Çünkü toplumsal huzur bir annenin, bir eşin kalbindeki huzurla yakından alakalıdır ve kadınların nail olduğu haklarla birlikte demokrasimiz güçlenerek daha sağlıklı işler hale gelecektir. Atatürk, 'Şuna kani olmak lazımdır ki dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir' sözüyle kadının gerçek değerine dikkat çekmiştir. Dolayısıyla kadının ihmal edildiği bir toplumun varlığını sağlıklı bir şekilde sürdürmesi mümkün değildir. ​Bu vesile ile başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere, dünden bugüne toplumsal hayatımızın, millet ve devlet yapımızın odağında yer alan, her şartta fedakarlıklarını esirgemeyen tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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