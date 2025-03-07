Trabzonspor Kulübü Divan Kurulundan alt yapıya yatırım çağrısı:

TRABZON(A)- Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, "yurtdışından hesapsızca yapılan transferlere" ödenen ücretlerin, genç yeteneklerin eğitim ve yetiştirilmesine aktarılması gerektiğini belirtti.

Ören, yaptığı yazılı açıklamada, dün akşam UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe'nin Rangers karşısında 3-1 mağlup olduğunu hatırlatarak Türk futbolunun bir kez daha Avrupa sahnesinde hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.

Fenerbahçe’nin aldığı sonuçla Avrupa Ligi’ne veda etmenin eşiğine geldiğini aktaran Ören, şunları kaydetti:

"Uluslararası arenada rekabetçi olmaktan ne kadar uzaklaştığımızı bir kez daha gözler önüne sermiştir. Her sezon milyonlarca avro harcanarak kurulan kadroların ve yabancı teknik adamların sergilediği başarısız sonuçlar, aynı kısır döngünün içinde olduğumuzu bir kez daha kanıtlamaktadır. Yurtdışından hesapsızca yapılan transferlere ödenen paralar, genç yeteneklerimizin eğitimine ve yetiştirilmesine aktarılmalıdır."

Ören, UEFA Gençlik Ligi’nde Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımının Atalanta karşısında aldığı galibiyete de değinerek "Trabzonspor'umuzun gösterdiği üstün performansla tarih yazması, gençlerimizin futbola ne kadar yatkın olduğunun göstergesidir. Önemli bir başarıya imza atan gençlerimiz bu turnuvada çeyrek finale yükselen ilk Türk takımı olmuştur. Türk futbolunun örnek alması gereken gençlerin bu başarısı, ülkemizin futboldaki geleceğinin altyapılarda olduğunun göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Futbolun tüm bileşenlerinin bir araya gelerek sorunları masaya yatırması gerektiğini vurgulayan Ören, "Sadece günü kurtarmaya yönelik hamlelerle değil, altyapıya verilen önemle, yerli antrenörlerin gelişimiyle, modern tesisleşme ve bilinçli yönetim anlayışıyla yeniden ayağa kalkılabilir. Unutulmamalıdır ki gerçek başarı, günü kurtarmakla değil sağlam temellerle inşa edilen bir gelecek ile mümkündür." değerlendirmesinde bulundu.