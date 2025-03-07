Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor Kulübü Divan Kurulundan alt yapıya yatırım çağrısı:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 14:06 Güncelleme: 07.03.2025 - 14:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor Kulübü Divan Kurulundan alt yapıya yatırım çağrısı:
        ABONE OL

        TRABZON(A)- Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, "yurtdışından hesapsızca yapılan transferlere" ödenen ücretlerin, genç yeteneklerin eğitim ve yetiştirilmesine aktarılması gerektiğini belirtti.

        Ören, yaptığı yazılı açıklamada, dün akşam UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe'nin Rangers karşısında 3-1 mağlup olduğunu hatırlatarak Türk futbolunun bir kez daha Avrupa sahnesinde hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.

        Fenerbahçe’nin aldığı sonuçla Avrupa Ligi’ne veda etmenin eşiğine geldiğini aktaran Ören, şunları kaydetti:

        "Uluslararası arenada rekabetçi olmaktan ne kadar uzaklaştığımızı bir kez daha gözler önüne sermiştir. Her sezon milyonlarca avro harcanarak kurulan kadroların ve yabancı teknik adamların sergilediği başarısız sonuçlar, aynı kısır döngünün içinde olduğumuzu bir kez daha kanıtlamaktadır. Yurtdışından hesapsızca yapılan transferlere ödenen paralar, genç yeteneklerimizin eğitimine ve yetiştirilmesine aktarılmalıdır."

        Ören, UEFA Gençlik Ligi’nde Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımının Atalanta karşısında aldığı galibiyete de değinerek "Trabzonspor'umuzun gösterdiği üstün performansla tarih yazması, gençlerimizin futbola ne kadar yatkın olduğunun göstergesidir. Önemli bir başarıya imza atan gençlerimiz bu turnuvada çeyrek finale yükselen ilk Türk takımı olmuştur. Türk futbolunun örnek alması gereken gençlerin bu başarısı, ülkemizin futboldaki geleceğinin altyapılarda olduğunun göstergesidir." ifadelerini kullandı.

        Futbolun tüm bileşenlerinin bir araya gelerek sorunları masaya yatırması gerektiğini vurgulayan Ören, "Sadece günü kurtarmaya yönelik hamlelerle değil, altyapıya verilen önemle, yerli antrenörlerin gelişimiyle, modern tesisleşme ve bilinçli yönetim anlayışıyla yeniden ayağa kalkılabilir. Unutulmamalıdır ki gerçek başarı, günü kurtarmakla değil sağlam temellerle inşa edilen bir gelecek ile mümkündür." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜSİAD başkanlarına kamu davası
        TÜSİAD başkanlarına kamu davası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye 'Ukrayna' çıkışı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye 'Ukrayna' çıkışı
        Paris'te İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
        Paris'te İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
        Yolda yürüyen kadını sözle taciz etti! Elmacık kemiğini kırdı!
        Yolda yürüyen kadını sözle taciz etti! Elmacık kemiğini kırdı!
        İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü!
        İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        Vücutta yeterli değilse sayısız hastalığa sebep oluyor!
        Vücutta yeterli değilse sayısız hastalığa sebep oluyor!
        Müteahhitler faizde düşüş, satışta artış bekliyor
        Müteahhitler faizde düşüş, satışta artış bekliyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Mourinho çöktü, Avrupa'da kabus"
        "Mourinho çöktü, Avrupa'da kabus"
        Ece'nin kaybolmasıyla ilgili dikkat çeken iddialar!
        Ece'nin kaybolmasıyla ilgili dikkat çeken iddialar!
        7 il emekliye ayrıldı
        7 il emekliye ayrıldı
        Otomobilini yaktı! Alevler onu da yuttu!
        Otomobilini yaktı! Alevler onu da yuttu!
        Starship roketi 8'inci test uçuşunda da parçalandı
        Starship roketi 8'inci test uçuşunda da parçalandı
        Sucukta baş eti baklavadan ay çekirdeği çıktı
        Sucukta baş eti baklavadan ay çekirdeği çıktı
        "Rahatız merak etmeyin"
        "Rahatız merak etmeyin"
        57 yıl sonra buluştular
        57 yıl sonra buluştular
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"

        Benzer Haberler

        Görev başında kalp krizinden ölen polisin cenazesi Trabzon'da defnedildi
        Görev başında kalp krizinden ölen polisin cenazesi Trabzon'da defnedildi
        Trabzon Valisi Yıldırım, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
        Trabzon Valisi Yıldırım, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
        Trabzon'da asayiş uygulamaları
        Trabzon'da asayiş uygulamaları
        Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı
        Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı
        Trabzon'da kentsel arama kurtarma tatbikatı yapıldı
        Trabzon'da kentsel arama kurtarma tatbikatı yapıldı