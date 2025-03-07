TÜBİTAK, Şehit Mehmet Aygün İmam Hatip Ortaokulu'nun projelerini kabul etti

Çaykara Şehit Mehmet Aygün İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ali Malkoç, öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan 15 projenin TÜBİTAK tarafından kabul edildiğini söyledi.

Malkoç, yaptığı açıklamada, İngilizce öğretmeni Şükran Kaplan yönetiminde 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme programına başvuru yapıldığını belirtti.

Öğrencilerin değerlerini tanıyan, gelenek ve göreneklerini yaşamaya çalışan bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Malkoç, "Uzun süre üzerinde düşünerek ve çeşitli altyapı çalışmaları gerçekleştirerek, öğrencilerimizin yaşadıkları yerlere uygun sosyal hayatlarından kesitler bulabilecekleri projeler tasarlamaya çalıştık." diye konuştu.

Malkoç, projelerin TÜBİTAK tarafından kabul edilerek Bilim Fuarları Destekleme programına alındığını kaydetti.