Trabzon'da keçeden yapılan ürünlerden oluşan sergi açıldı

Trabzon'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Zanaattan Sanata Keçe" isimli sergi açıldı.

Keçe sanatçısı Zehra Atalay'ın hazırladığı yaklaşık 150 eserden oluşan sergi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün Güzel Sanatlar Galerisi Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, yaptığı konuşmada, Trabzon'un değerli sanatçılar yetiştiren kültür ve sanat şehri olduğunu söyledi.

Trabzon'a resim ve heykel müzesi, sanat merkezi ile yeni sergi salonlarını kazandırmayı hedeflediklerini dile getiren Kaya, "Trabzon birçok bilinen özelliğinin yanında Türkiye'nin en nadide ve değerli ressamlarını yetiştiren ressamlar kenti. Aslında bu sergi de ressamların yansıması gibi değerlendirilebilecek bir sanat." diye konuştu.

Sanatçı Atalay ise sergisini 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak açmaktan dolayı yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Hobi olarak başladığı keçe sanatında ikinci sergisini açtığını anlatan Atalay, keçeden portre, masa örtüleri, meyveler, tablolar, kıyafetler, çiçekler ve biblolar gibi birçok eser oluşturduğunu anlattı.

Konuşmaların ardından davetliler sergiyi gezerek, Atalay'dan bilgi aldı.

Sergi, 12 Mart Çarşamba gününe kadar açık kalacak.