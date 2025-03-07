Trabzon'da Yeşilay Haftası dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

Trabzon'da, 1-7 Mart Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş organize edildi.

Yeşilay Trabzon Şubesince düzenlenen yürüyüşe Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Çeşitli dövizler taşıyan grubun Kahramanmaraş Caddesi'nden başlayan yürüyüşü, 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda tamamlandı.

Katılımcılar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce basketbol, futbol ve badminton gibi çeşitli branşlar için oluşturulan alanlardaki etkinliklere de katıldı.

Program, Yeşilay'ın faaliyetlerinin anlatıldığı stantların ziyaret edilmesinin ardından tamamlandı.