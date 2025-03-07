Trabzon'da hayvancılığın yaygınlaştırılması çalışmaları devam ediyor

Trabzon Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Arsin Belediyesi arasında, hayvancılığın yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında protokol imzalandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede etçi ve kombine ırkların yanı sıra Jersey inek ırkının yaygınlaştırılması, hayvancılığın sürdürülebilir bir iş kolu haline getirilmesi ve çiftçilerin gelir seviyesinin artırılmasıyla yeni yatırımlara zemin hazırlanarak kırsaldan büyükşehirlere göçün önlenmesi amaçlanıyor.

Bu uygulamayla, Brucellosis, Tuberculosis, Trichomoniasis ve Leptospirosis gibi bulaşıcı hastalıkların doğal aşım yoluyla yayılmasının önüne geçilmesi, sürü sağlığının korunması, kayıtlı yetiştiricilik ve e-ıslah sisteminden faydalanma oranlarının artırılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, protokol kapsamında Arsin ilçesindeki tüm mahallelerde kamu veteriner hekimleri tarafından suni tohumlama hizmeti verileceğini ve bu faaliyetlerde kullanılacak gerekli malzemelerin ise müdürlüklerince karşılanacağını kaydetti.

Protokol, Kaplan ve Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin arasında imzalandı.