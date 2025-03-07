Şalpazarı'nda esnaflar dolandırıcılığa karşı uyarıldı

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde polis ekipleri esnafları dolandırıcılığa karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Şalpazarı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılıkla ilgili hazırlanan broşürleri esnaf ve vatandaşlara dağıtarak bilgilendirme yaptı.

İlçe Emniyet Amiri Ahmet Kılıç, dolandırıcıların her geçen gün yeni bir yöntemle insanları aldatmaya çalıştığını belirterek, cadde ve sokaklarda broşürler dağıtarak vatandaşları uyarmaya çalıştıklarını söyledi.

Dolandırıcıların kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak yaşlı vatandaşları hedef aldığını ifade eden Kılıç, aynı zamanda 'terör örgütü bağlantınız var' veya 'hediye kazandınız' gibi mesajlar gönderebildiklerini kaydetti.

Kılıç, vatandaşların bu konuda dikkatli olması gerektiğine işaret ederek, "Hiçbir kamu kurum ve kuruluşu, vatandaşı terör örgütü ile bağlantınız çıktı şeklinde arayarak para istemez." dedi.