Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, ilk antrenmanına çıktı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 15 Mart Cumartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Tekke, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, bordo-mavili oyuncularla tanışma merasiminin ardından maçın hazırlıklarına kaldığı yerden devam etti.

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