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        Ortahisar Belediyespor, Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor

        GÖKTUĞ ERGÜN - Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Ortahisar Belediyespor, ilk sezonunda Avrupa kupalarına katılma hedefiyle önemli bir başarıya imza atmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 11:06 Güncelleme: 12.03.2025 - 11:20
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        Ortahisar Belediyespor, Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor
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        GÖKTUĞ ERGÜN - Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Ortahisar Belediyespor, ilk sezonunda Avrupa kupalarına katılma hedefiyle önemli bir başarıya imza atmaya hazırlanıyor.

        Ligin ikinci yarısında çıkışa geçen bordo-mavili ekip, oynadığı son 7 maçın 6’sını kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Sezon boyunca 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Trabzon temsilcisi, kalan iki maçını kazanarak Avrupa kupası biletini almayı hedefliyor.

        Bursa Büyükşehir Belediyesi ile 13 Mart Perşembe günü oynayacakları erteleme karşılaşmasına hazırlanan bordo-mavili takımın antrenörü Sedat Yavuz, AA muhabirine, Avrupa kupalarına katılma hedefiyle çalıştıklarını söyledi.

        Yavuz, sezon başında Avrupa hedefiyle yola çıktıklarını belirterek,"Avrupa kupalarına katılma hedefine göre takım kurmaya çalıştık." dedi.

        Süper Lig'e yeni çıkan bir takım olarak rekabetçi bir kadro oluşturmanın zorluğuna değinen Yavuz, "Altyapıdan gelen oyuncularımız var ama onların takıma tam katkı vermesi birkaç yıl sürecek. Bu yüzden dış transferle kadromuzu güçlendirdik." diye konuştu.

        - "Hedefimiz 4'üncü bitirmekti, şu anda da 4'üncü sıradayız"

        Yavuz, Avrupa kupalarına katılacaklarına inandığının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

        "İkinci yarı istediğimiz oyuncularla kadromuzu tamamladık ve onun ürününü de çok çalışarak elde ettik. İkinci yarı 7 maç oynadık, bunlardan 6'sını kazandık. Bodrum Yalıkavak'a kaybettik, onlar da çok güçlü takım, yıllardır şampiyon oluyorlar. Onlarla da başa baş mücadele ettik ama olmadı. Tek yenilgimizi orada aldık. Avrupa Kupası için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve sonuç olarak da katılacağımıza ben ve sporcularım canıgönülden inanıyoruz."

        Ertelenen Bursa Büyükşehir Belediyespor maçına değinen Yavuz, "Bursa deplasmanında en az 1 puan alacağımıza inanıyorum. Hatta galibiyetle dönersek ligi 3. sırada bile bitirebiliriz. Şu an 4. sıradayız ve hedefimiz de sezonu burada tamamlamak." şeklinde konuştu.

        Gelecek sezonun planlamalarına şimdiden başladıklarını vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "İkinci yarıda kadromuza çok önemli isimler kattık. Monika, Sümeyye, Hanife gibi oyuncularımızla güçlendik. Avrupa hedefimize ulaşacağımıza inanarak bu kadroyu koruyup birkaç takviye daha yapabilirsek, Avrupa kupalarında Trabzon’un adını duyurabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

        - "Kazanacağımıza inanıyorum, hazırız"

        Takımın sol kanat oyuncusu Kübra Sarıkaya, sezonun kendileri için yeni başladığını vurgulayarak, "Önümüzde çok kritik iki maç var. Bu iki karşılaşmayı kazandığımız takdirde Avrupa kupasına katılmayı garantileyeceğiz. Takım olarak buna hazırız ve başaracağımıza inanıyoruz." dedi.

        Takım olarak bir bütün olduklarını belirten Sarıkaya, "Umarım bu sezonu istediğimiz yerde hedefleyip, bitirmek istiyoruz. Adım adım gitmek istiyoruz. Bu seneki hedeflerimizi gerçekleştirip, seneye hedeflerimizi teknik ekiple göreceğiz. Öncelikle bu seneyi bitirip istediğimiz yerde olmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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