Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Doğu Karadeniz'in yılın ilk 2 ayında su ürünleri ihracat geliri 15 milyon doları aştı

        Doğu Karadeniz'den ocak-şubat döneminde 15 milyon 127 bin 247 dolarlık su ürünleri ihracatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 11:50 Güncelleme: 12.03.2025 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğu Karadeniz'in yılın ilk 2 ayında su ürünleri ihracat geliri 15 milyon doları aştı
        ABONE OL

        Doğu Karadeniz'den ocak-şubat döneminde 15 milyon 127 bin 247 dolarlık su ürünleri ihracatı gerçekleştirildi.

        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, bölgeden yılın ilk 2 ayında 15 ülkeye su ürünü ihraç edildiğini bildirdi.

        Bölgeden ocak-şubat döneminde 2 bin 8 ton su ürünü dış satımı yapıldığını aktaran Kalyoncu, bu ihracattan 15 milyon 127 bin 247 dolar kazanç sağlandığını söyledi.

        Kalyoncu, bölge ihracatında 8 milyon 464 bin 504 dolarla Rusya'nın ilk sırada yer aldığını, bu ülkeyi 3 milyon 881 bin 320 dolarla ABD ile 460 bin 147 dolarla Belarus'un takip ettiğini belirtti.

        Doğu Karadeniz'den geçen yılın aynı döneminden farklı olarak, Hollanda, Ukrayna ve Litvanya'ya bu yıl su ürünü ihraç edildiğini kaydeden Kalyoncu, bölge ihracatının değerde yüzde 92'sinin Trabzon'dan gerçekleştirildiğini ifade etti.

        Kalyoncu, söz konusu dönemde Trabzon'dan 13 ülkeye 1813 ton karşılığı 13 milyon 963 bin 742 dolarlık su ürünü dış satımı yapıldığını aktardı.

        İhracatı ve ülke çeşitliliğini artırmanın gayretinde olduklarını ifade eden Kalyoncu, ilerleyen günlerde bölgenin ve Trabzon'un su ürünleri ihracatının çok daha iyi seviyelere gelmesini beklediklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Parkta buluştular... Ölümüne randevu!
        Parkta buluştular... Ölümüne randevu!
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Otobüs ve uçağa bayram zammı
        Otobüs ve uçağa bayram zammı
        Sevgilisi alamadı altın tacı çaldı!
        Sevgilisi alamadı altın tacı çaldı!
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Ezeli rakiplerin Arda Güler savaşı!
        Ezeli rakiplerin Arda Güler savaşı!
        2 komşusunu öldürüp 1'ini yaralamıştı! 'Büyü' katliamı!
        2 komşusunu öldürüp 1'ini yaralamıştı! 'Büyü' katliamı!
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        Grönland halkı sandıkta Trump'a "Hayır" dedi
        Grönland halkı sandıkta Trump'a "Hayır" dedi
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        Bölüm finali gündem oldu
        Bölüm finali gündem oldu
        Gereksiz hastane kullanmayın
        Gereksiz hastane kullanmayın
        ABD'den Suriye'deki mutabakata dair ilk yorum
        ABD'den Suriye'deki mutabakata dair ilk yorum
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Arkeologlar bulamadı siz bunu nasıl buldunuz?
        Arkeologlar bulamadı siz bunu nasıl buldunuz?
        Cinayetin nedeni: Çamurlu ayakkabılar!
        Cinayetin nedeni: Çamurlu ayakkabılar!
        AKM akına uğradı
        AKM akına uğradı
        4 çocuk annesine 13 kurşun! Katil aranıyor!
        4 çocuk annesine 13 kurşun! Katil aranıyor!
        Dövülerek katledilen Fatma'yı kadınlar omuzladı!
        Dövülerek katledilen Fatma'yı kadınlar omuzladı!
        AB, ABD'ye misilleme hazırlığında
        AB, ABD'ye misilleme hazırlığında

        Benzer Haberler

        Ortahisar Belediyespor, Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor
        Ortahisar Belediyespor, Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor
        Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, ilk antrenmanına çıktı
        Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, ilk antrenmanına çıktı
        Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke ilk antrenmanına çıktı
        Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke ilk antrenmanına çıktı
        Trabzonspor, Fatih Tekke ile sözleşme imzaladı
        Trabzonspor, Fatih Tekke ile sözleşme imzaladı
        Trabzonspor, "kaynağından" besleniyor
        Trabzonspor, "kaynağından" besleniyor
        Of'ta zabıta ekipleri fırınları denetledi
        Of'ta zabıta ekipleri fırınları denetledi