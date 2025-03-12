Doğu Karadeniz'in yılın ilk 2 ayında su ürünleri ihracat geliri 15 milyon doları aştı

Doğu Karadeniz'den ocak-şubat döneminde 15 milyon 127 bin 247 dolarlık su ürünleri ihracatı gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, bölgeden yılın ilk 2 ayında 15 ülkeye su ürünü ihraç edildiğini bildirdi.

Bölgeden ocak-şubat döneminde 2 bin 8 ton su ürünü dış satımı yapıldığını aktaran Kalyoncu, bu ihracattan 15 milyon 127 bin 247 dolar kazanç sağlandığını söyledi.

Kalyoncu, bölge ihracatında 8 milyon 464 bin 504 dolarla Rusya'nın ilk sırada yer aldığını, bu ülkeyi 3 milyon 881 bin 320 dolarla ABD ile 460 bin 147 dolarla Belarus'un takip ettiğini belirtti.

Doğu Karadeniz'den geçen yılın aynı döneminden farklı olarak, Hollanda, Ukrayna ve Litvanya'ya bu yıl su ürünü ihraç edildiğini kaydeden Kalyoncu, bölge ihracatının değerde yüzde 92'sinin Trabzon'dan gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kalyoncu, söz konusu dönemde Trabzon'dan 13 ülkeye 1813 ton karşılığı 13 milyon 963 bin 742 dolarlık su ürünü dış satımı yapıldığını aktardı.

İhracatı ve ülke çeşitliliğini artırmanın gayretinde olduklarını ifade eden Kalyoncu, ilerleyen günlerde bölgenin ve Trabzon'un su ürünleri ihracatının çok daha iyi seviyelere gelmesini beklediklerini belirtti.