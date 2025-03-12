Karadeniz'de, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programları düzenlendi

Trabzon, Giresun, Ordu ve Gümüşhane'de, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla programlar gerçekleştirildi.

Trabzon'daki Hamamizade İhsanbey Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Dursun Ali Kurt Anadolu İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmeni Saliha Dinçaslan, Mehmet Akif Ersoy'un bir milletin mücadelesine ömrünü vakfettiğini söyledi.

Dinçaslan, milletin hürriyet ve vatan uğrunda verdiği var olma mücadelesinin dizelere dökülmüş hali olan İstiklal Marşı'nın yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Çarşıbaşı Yavuzköy İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Zeren Sultan Karakaya'nın İstiklal Marşı'nı okuduğu programda, "Akif ve Bağımsızlık" isimli gösteri sahnelendi. Resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri sunuldu.

Programa, Vali Aziz Yıldırım, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Cemil Uzuner, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Binbaşı Aytaç Bayırlı katıldı.

- Giresun

Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten şiirlerini okumasının ardından, tiyatro gösterisi sunuldu, kahramanlık türküleri seslendirildi.

Törene, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Belediye Başkanı Fuat Köse, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Ordu

Ordu Atatürk Kültür Merkezi'nde Altınordu Şehit Sefa Kabakkaya Anadolu İmam Hatip Lisesince düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Lise Müdürü Kemal Yapar, İstiklal Marşı'nın, bağımsızlık aşkının imkansızlıklar içerisinde milletin gösterdiği büyük kahramanlığın mısralara dökülmüş ifadesi olduğunu söyledi.

Yapar, İstiklal Marşı'nın vatan, millet, bayrak ve istiklal fikrinin dokunduğu eşsiz bir şaheser olduğuna işaret ederek, "Mehmet Akif Ersoy'un örnek kişiliği, millet sevgisi, mücadele azmi ve bağımsızlık aşkı, her zaman yüce Türk milletine ve gençlerimize rehber olmaya devam edecektir." dedi.

Daha sonra, lisenin öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan "Sağlığında Millet, Ölünce Vatan Olan Şair Mehmet Akif" adlı oratoryo seslendirildi.

Vali Muammer Erol, etkinlikler kapsamında resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek ile öğrenciler katıldı.

- Gümüşhane

Gümüşhane'de, Türk Telekom Fen Lisesi tarafından Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, lisenin öğrencileri tarafından hazırlanan "Mazide İstikbale İstiklal" adlı oratoryo sunuldu.

Vali Aydın Baruş, yaptığı konuşmada, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazdığı yıllardaki ruhunun sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Her zaman ve her çağda çeşitli sıkıntıların olabileceğine işaret eden Vali Baruş, "Anadolu'nun dört bir köşesinde, başında dalgalanan Türk bayrağı olan şehit kabirleri var. Tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz." dedi.

Programa, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.