Of'ta, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi

Trabzon'un Of ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Of Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen programda konuşan Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, İstiklal Marşı ile gurur duyduklarını söyledi.

Demirer, "Bu gençlik oldukça bizim sırtımız asla yere gelmez. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın." ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Safi ise "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı" konulu sunum yaptı.

Prof. Dr. Safi, İstiklal Marşı'nın Türk milletinin mücadele ruhunu anlattığını ve bunun asla sönmeyeceğini vurguladı.

Programda İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Bu arada lise kategorisinde birinci olan Of Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Erva Koç, kendisine hediye olarak verilen altını Mehmetçik Vakfı'na bağışlamak üzere İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burak Çelik'e sundu.​​​​​​​