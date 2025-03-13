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        Trabzon'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Trabzon'un Tonya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 12:45 Güncelleme: 13.03.2025 - 12:45
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        Trabzon'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        Trabzon'un Tonya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        K.E. idaresindeki 06 BCC 690 plakalı otomobil, Vakfıkebir-Tonya karayolu Ağreliyaz mevkiinde yol kenarındaki kum birikintisinin üzerine çıktı.

        Kazada araç sürücüsünün yanı sıra otomobildeki N.U, A.S. ve E.S. yaralandı.

        Yaralılar, Vakfıkebir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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