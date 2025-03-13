Trabzon'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Trabzon'un Tonya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Trabzon'un Tonya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
K.E. idaresindeki 06 BCC 690 plakalı otomobil, Vakfıkebir-Tonya karayolu Ağreliyaz mevkiinde yol kenarındaki kum birikintisinin üzerine çıktı.
Kazada araç sürücüsünün yanı sıra otomobildeki N.U, A.S. ve E.S. yaralandı.
Yaralılar, Vakfıkebir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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