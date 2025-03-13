Trabzon'da kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele sürüyor

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce kahverengi kokarca ile mücadele için çiftçilere ilaç dağıtımı yapılacak.

Ortahisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlen ilaç dağıtım programında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, kahverengi kokarcanın görülmeye başlandığı 2007'den itibaren mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Trabzon'da 2023 ve 2024'de kahverengi kokarcanın ciddi riskler oluşturduğunu aktaran Kaplan, "Biyoteknik, biyolojik, mekanik ve kimyasal mücadele metotlarının tümünü zamanı ve zararlının biyolojisine göre tatbik ediyoruz. Üreticilerimize yine bu yönde yol gösteriyor ve onlarında mücadeleye azami katkıyı sağlamasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

Programa, Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale ile ilçe tarım müdürleri katıldı.