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        Of'ta hazırlanan yardım kolileri Türk Kızılay'a ulaştırıldı

        Of Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinesinde hazırlanan 250 adet yardım kolisi Türk Kızılay'a teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 14:10 Güncelleme: 13.03.2025 - 14:14
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        Of'ta hazırlanan yardım kolileri Türk Kızılay'a ulaştırıldı
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        Of Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinesinde hazırlanan 250 adet yardım kolisi Türk Kızılay'a teslim edildi.

        İsmail Yıldırım İlkokulu'nda düzenlenen programda konuşan Türk Kızılay Trabzon Şube Başkanı Sevil Yıldırım, her zaman vatandaşların yanlarında yer alan bir kurum olduklarını söyledi.

        Eğitim camiası ile güzel bir işbirliği içerisinde olduklarını dile getiren Yıldırım, "Okullarımızda bizlerin öncülük ettiği yardım faaliyetlerine önemli destek oldular. Başta İlçe Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere, okul müdürlerimize, öğretmen ve öğrenci velilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ise kurum olarak gerek kan bağışlarında gerekse yaşanan felaketlerde her zaman Kızılay’ın yanında olduklarını vurguladı.

        Projeye destek veren okul yöneticileri ile velilere teşekkür eden Kabahasanoğlu, "Öğrencilerimizin gelecekte Kızılay faaliyetlerine gönüllü katılmalarını umuyor, başarılar diliyorum" dedi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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