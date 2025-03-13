Trabzonspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 15 Mart Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 15 Mart Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından oyun ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
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