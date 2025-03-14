Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde ilk maçında RAMS Başakşehir'e konuk olacak

Trabzonspor'da Okay Yokuşlu'nun kart cezası, Nwakaeme, Savic, Cihan Çanak ve Onuralp Çevikkan'ın da sakatlıkları bulunuyor.

Dış sahada en son geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemiyor. Karadeniz ekibi, son galibiyetini aldığı rakibi karşısında yine kazanması halinde 300 gün sonra deplasmanda galibiyet hasretine son vermiş olacak.

Ligin son 2 haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a deplasmanda 1-0, sahasında Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup olan ve teknik direktör değişimine giden bordo-mavililer, Fatih Tekke yönetiminde kötü gidişatını sonlandırmaya çalışacak.

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