Of'ta öğrenciler için iftar programı düzenlendi
Trabzon'un Of ilçesinde öğrenciler, iftar programında bir araya geldi.
Trabzon'un Of ilçesinde öğrenciler, iftar programında bir araya geldi.
Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen programda, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu öğrencilerle iftar yaptı.
İftarın ardından Demirer ve Kabahasanoğlu öğrencilerle sohbet etti, hedeflerini dinledi.
Okul müdürü Bülent Saka, desteklerinden dolayı Demirer ve Kabahasanoğlu'na teşekkür etti.
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