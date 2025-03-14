Of'ta öğrenciler için iftar programı düzenlendi

Okul müdürü Bülent Saka, desteklerinden dolayı Demirer ve Kabahasanoğlu'na teşekkür etti.

İftarın ardından Demirer ve Kabahasanoğlu öğrencilerle sohbet etti, hedeflerini dinledi.

Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen programda, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu öğrencilerle iftar yaptı.

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