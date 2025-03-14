DUYĞU AVUNDUK - Trabzon&#39;daki Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümü doktorlarından Prof. Dr. Ali Rıza Akyüz&#39;e stres atmak için başladığı fotoğrafçılık 40 ödül getirdi.Türk Kardiyoloji Derneği Girişimsel Kardiyoloji Grubu Yönetim Kurulu Üyesi de olan Akyüz, AA muhabirine, hekimliğin stresli meslekler arasında yer aldığını söyledi.Hobi amacıyla 5 yıl önce fotoğraf çekmeye başladığını anlatan üç çocuk babası Akyüz, arkadaşlarının da desteğiyle zamanla güzel işler ortaya çıkardığını ifade etti.Trabzon&#39;un yanı sıra çeşitli nedenlerle gittiği şehirlerde manzara, tarihi yapı, geleneksel yaşam, ayrıca izinli günlerinde de ameliyathanede operasyon yapan arkadaşlarının fotoğraflarını çektiğini dile getiren 19 yıllık hekim, fotoğraf merakının zamanla bir tutkuya dönüştüğünü belirtti.Akyüz, fotoğraf çekmenin stresini azalttığını dile getirerek, &quot;Hastane ve kardiyoloji riskli bir branş. Belki de en riskli branş diyebilirim. Stresli bir ortamda çalışıyoruz. Bundan kaçış yolu da fotoğraf. Gidiyorum, bir saat fotoğraf çektiğim zaman stresim azalıyor, anı yakalıyorum, zamanı durduruyorum.&quot; dedi.- Astrofotoğrafçılığa yönelmeyi planlıyorTürkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu başta olmak üzere İstanbul Tabip Odası, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile il ve ilçe belediyelerinin düzenlediği 70&#39;e yakın fotoğraf yarışmasına katıldığını belirten Akyüz, çeşitli kategorilerde birincilik, ikincilik, üçüncülük, sergileme ve mansiyon gibi 40 ödül kazandığını aktardı.Fotoğraf çekerken adeta zamanın durduğunu ifade eden 43 yaşındaki Akyüz, birçok alt branşı olan fotoğrafçılıkta ilerleyen dönemlerde astrofotoğrafçılığa (gökyüzü ve gök cisimlerinin fotoğraflanması) yönelmeyi planladığını kaydetti.Fotoğrafları hastanenin çeşitli bölümlerinde sergilenen Akyüz, doğada fotoğraf çekerken tanıştığı bazı kişilerin daha sonra hastası olduğunu da sözlerine ekledi.