Sigarayı bırakan tıbbi mümessil yaşadığı değişimi anlattı

HATİCE DİLER - Trabzon'da tıbbi mümessil olarak çalışan 45 yaşındaki Ceyhan Kök, 30 yıl kullandığı sigarayı bıraktıktan sonra daha rahat nefes almaya ve akıcı konuşmaya başladı.

Kök, bulunduğu arkadaş ortamı ve çevresinin etkisiyle henüz 15 yaşında sigaraya başladı.

Yaklaşık 30 yıl bağımlısı olduğu sigarayı son yıllarda günde 1,5 pakete çıkaran Kök'ün, daha önce sigarayı bırakma girişimleri de başarısızlıkla sonuçlandı.

Tıbbi mümessil olması nedeniyle insanlarla sürekli görüşmesi gereken Kök'ün iletişim kurduğu kişilerin sigara kokusundan rahatsız olması, sigarayı bırakma mücadelesinde önemli bir etken oldu.

Fatih Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvuran Kök, tedavisinin ilk haftasında olumlu sonuç alarak sigarayı bıraktı.

Yaklaşık 5 aydır sigara kullanmayan Kök, AA muhabirine, sosyal çevresinin sigarayı bırakma kararını almada etkili olduğunu söyledi.

İş çevresinde sigara kullanmayan insanların çok olduğunu dile getiren Kök, "İşim gereği doktorlar ile çok fazla haşır neşir olmak zorundayım. Rahatsız olduklarını hissediyorsunuz, bir iki adım geri çekiliyorlar ya da siz o rahatsızlığı hissedip kendinizi geri çekiyorsunuz. Konaklama yapmak için bir otele gitseniz sigara içip içmediğinizi soruyorlar. Kısık sesle 'içiyorum' diyorsunuz. Şimdi yüksek sesle 'içmiyorum' diyebiliyorsunuz." diye konuştu.

- "Mevcut bir ilaç ile kısa sürede bıraktım"

Kök, sigarayı bırakmasının ardından ağız tadının değiştiğini ve yemeklerden lezzet aldığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Denemek istedim ve gittim bayağı ilgilendiler sağ olsunlar. Oradaki doktor hanım da nikotin bağımlılığımın boyutunu iyice hesapladı. Sonra da tedavi protokolünü uyguladı. Mevcut bir ilaç ile kısa sürede bıraktım. İlacımın ilk kapsülü bir aylıktı. Tedavinin ilk 5 günü ilacı sigarayı azaltarak kullanıyorsunuz sonrasında sigara içmiyorsunuz. İlaç sigaradan tiksindiriyor zaten bir daha içmiyorsunuz. Burada istemek de önemli. Ben istediğim için başarılı oldum diyebilirim."

Artık spor yaparken rahatlıkla koşabildiğini belirten Kök, "Yürürken, koşarken, işimi yaparken çok fazla yorulmuyorum. Eskisi gibi çok fazla nefes nefese kalmıyorum. Konuşmalarım daha akıcı oldu. Sürekli nefes almak zorunda hissetmiyorum. Nefes aldığımı hissettim, daha önceden nefes almıyormuşum. 5 ayda bayağı bir fark etti ben bu kadar fark edeceğini beklemiyordum." diye konuştu.

- "Artık başlamaya niyetim yok"

Sigaranın ağzında bıraktığı tat nedeniyle bir daha başlamayı düşünmediğini vurgulayan Kök, şunları kaydetti:

"Bazı arkadaşlarım anlayışlı davrandı yanımda içmemeye çalıştı, 'bir tane iç' diyen arkadaşlarım da oldu. Gösterdiğim iradeye inanamadım. Çevremde sigara içmeyen arkadaşlarımın sayısı arttı. Bir mekana gittiğim zaman açık alan aramıyorum. Sigara içen arkadaşlar en azından bırakmayı denesinler. Emin olun uzun zamandan beri sigara içiyorsanız bir ayda bile farkını görürsünüz. Ne kadar sigarasız zaman geçirirseniz o kadar kardasınız ömrünüzden. Artık başlamaya niyetim yok."

- Nikotin bağımlılık seviyesi ölçülebiliyor

Fatih Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği Doktoru Zeynep Yüsra Tunç da 2024 yılında sigarayı bırakmak isteyen 900 kişinin başvurduğunu, poliklinikte şimdiye kadar 5 bin 500 kişiye danışmanlık hizmeti verdiklerini söyledi.

Sigarayı bırakmaya karar veren kişilere süreçte fizyolojik ve psikolojik destek verdiklerini dile getiren Tunç, "Bağımlılığın iki kısmı var. Biri fizyolojik bağımlılık dediğimiz içerisindeki maddeye karşı oluşan bağımlılık. Bir de psikososyal bağımlılık dediğimiz alışkanlıklar çevre etkisi, stres anında sigaraya sarılma gibi faktörlerin oluşturduğu bağımlılık var." ifadelerini kullandı.

Tunç, başvuran kişilerin nikotin bağımlılık seviyesini ölçebildiklerini ifade ederek, "Bazen nikotin bağımlılığı, bazen haplarla farmakolojik tedaviyi destekliyoruz. Psikososyal bağımlılık konusunda da 10-15 günde bir sosyal hizmet uzmanlarımız ya da psikologlarımız aracılığıyla seanslar yapıyoruz. Burada amacımız süreci iki taraflı yürütüp başarı oranımızı yükseltmek." diye konuştu.