Trabzon'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 61 SF 033 plakalı otomobil ile 61 AHF 148 plakalı elektrikli otomobil, Karadeniz Sahil Yolu'nun Beşirli mevkisinde çarpıştı.

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