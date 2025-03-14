Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Trabzon'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 13:56 Güncelleme: 14.03.2025 - 13:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Trabzon'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 61 SF 033 plakalı otomobil ile 61 AHF 148 plakalı elektrikli otomobil, Karadeniz Sahil Yolu'nun Beşirli mevkisinde çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan araç sürücüleri ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AKOM'dan İstanbul'a 20 derecelik uyarı! Çok sert düşüş!
        AKOM'dan İstanbul'a 20 derecelik uyarı! Çok sert düşüş!
        Memduh Hakbilen ve 45 sanığa verilen ağır müebbet hapis onandı!
        Memduh Hakbilen ve 45 sanığa verilen ağır müebbet hapis onandı!
        Trump'ın Tesla ile pozuna soruşturma talebi
        Trump'ın Tesla ile pozuna soruşturma talebi
        Kupada derbinin tarihi belli oldu!
        Kupada derbinin tarihi belli oldu!
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Bu nasıl bir ruh hali? Koyuna şiddetten gözaltı! Vahim olay kamerada!
        Bu nasıl bir ruh hali? Koyuna şiddetten gözaltı! Vahim olay kamerada!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı
        Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı
        Donatella Versace'den beklenmedik veda...
        Donatella Versace'den beklenmedik veda...
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        19 yaşındaki Enes ağlattı! Kafa kafaya acı son!
        19 yaşındaki Enes ağlattı! Kafa kafaya acı son!
        "Aracını çeker misin" diye aradı... Bacağı kırıldı çapraz bağları koptu!
        "Aracını çeker misin" diye aradı... Bacağı kırıldı çapraz bağları koptu!
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        G.Saray'da hedef 10!
        G.Saray'da hedef 10!
        "O mucize gerçekleşmedi"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        Çoğumuz varlığından habersiziz: Kolesterolü düşürüyor
        Çoğumuz varlığından habersiziz: Kolesterolü düşürüyor
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...

        Benzer Haberler

        Sigarayı bırakan tıbbi mümessil yaşadığı değişimi anlattı
        Sigarayı bırakan tıbbi mümessil yaşadığı değişimi anlattı
        Trabzon'un "Hafif Raylı Sistem Projesi"nde güzergah netleşti
        Trabzon'un "Hafif Raylı Sistem Projesi"nde güzergah netleşti
        Prof. Dr. Özlü: Hekimin vazgeçilmezliği vardır
        Prof. Dr. Özlü: Hekimin vazgeçilmezliği vardır
        Trabzonspor, yeni hocasıyla ilk deplasman galibiyetini almak istiyor
        Trabzonspor, yeni hocasıyla ilk deplasman galibiyetini almak istiyor
        Fotoğraf merakı kardiyoloğa 40 ödül kazandırdı
        Fotoğraf merakı kardiyoloğa 40 ödül kazandırdı
        Trabzonspor ile RAMS Başakşehir, 34. randevuda
        Trabzonspor ile RAMS Başakşehir, 34. randevuda