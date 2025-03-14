Çaykara'da öğrencilere kıyafet desteğinde bulunuldu

Trabzon'un Çaykara ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet desteği yapıldı.

Çaykara Kaymakamlığı ile LC Waikiki arasında yapılan işbirliği ile ilçede eğitim gören anaokulu, ilkokul ve ortaöğretim öğrencilerine kıyafet dağıtımı yapıldı.

Kaymakam Ali Sapmaz, yaptığı açıklamada, verdiği destekten dolayı LC Waikiki firmasına teşekkür ederek, "Öğrencilerimize yaptıkları bu anlamlı ve örnek tavırlarından dolayı eğitim gönüllüsü LC Waikiki firmasına şahsım ve öğrencilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum." dedi.