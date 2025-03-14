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        Trabzon'da mezgit ve istavritin kilogramı 100 liradan satılıyor

        Trabzon'da balıkçı tezgahlarında mezgit ve istavritin kilogramı 100 liradan alıcı buluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 14:38 Güncelleme: 14.03.2025 - 14:47
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        Trabzon'da mezgit ve istavritin kilogramı 100 liradan satılıyor
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        Trabzon'da balıkçı tezgahlarında mezgit ve istavritin kilogramı 100 liradan alıcı buluyor.

        Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde yer alan balıkçı tezgahlarında, istavrit, mezgit, hamsi, palamut, somon, levrek, çipura ve alabalık satışa sunuluyor.

        Balıkçı Ahmet Çoğalmış, AA muhabirine, mezgit ve istavritin 100, somonun 200, çipura ile levreğin kilogramının 300 liradan satıldığını söyledi.

        Ramazanda balık fiyatlarının düştüğünü dile getiren Çoğalmış, "Hava sıcaklıkları yüksek olduğu için balık çok çıkıyor. Bu ara özellikle istavrit çok fazla tezgahlarda yerini alıyor. Vatandaşımız genelde istavrite rağbet ediyor." diye konuştu.

        Çoğalmış, avlanmanın bu şekilde devam etmesiyle fiyatların daha da düşebileceğini kaydetti.

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