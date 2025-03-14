Of'ta öğrenciler "Yazar Buluşmaları" etkinliğine katıldı
Trabzon'un Of ilçesinde ortaokul öğrencilerine yönelik "Yazar Buluşmaları" etkinliği düzenlendi.
Trabzon'un Of ilçesinde ortaokul öğrencilerine yönelik "Yazar Buluşmaları" etkinliği düzenlendi.
Mikdat Sarıalioğlu Ortaokulu'nda "Dilimizin Zenginlikleri" projesi kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.
Etkinliğe katılan yazar Kayahan Demir, öğrencilere hayal kurmanın ve kitap okumanın önemini anlattı, ardından kitaplarını imzaladı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Demir'e hediye takdim etti.
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