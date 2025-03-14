Trabzon'da "Milli Şuur" konulu konferans düzenlendi
Trabzon'un Of ilçesinde, "Milli Şuur" konulu konferans organize edildi.
Trabzon'un Of ilçesinde, "Milli Şuur" konulu konferans organize edildi.
Şehit Ahmet Türkkan Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen konferansa, emekli tarih öğretmeni İmamettin Hanlıoğlu konuşmacı olarak katıldı.
İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un milli mücadeledeki önemini anlatan Hanlıoğlu, tarihi şahsiyetlere ve tarihe sahip çıkılması gerektiğini belirtti.
Tarihten ders çıkarılması gerektiğinin de altını çizen Hanlıoğlu, öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ve Okul Müdürü Bayram Bilgin, günün anısına Hanlıoğlu'na hediye sundu.
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