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        Trabzon'da "Milli Şuur" konulu konferans düzenlendi

        Trabzon'un Of ilçesinde, "Milli Şuur" konulu konferans organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 16:42 Güncelleme: 14.03.2025 - 16:50
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        Trabzon'da "Milli Şuur" konulu konferans düzenlendi
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        Trabzon'un Of ilçesinde, "Milli Şuur" konulu konferans organize edildi.

        Şehit Ahmet Türkkan Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen konferansa, emekli tarih öğretmeni İmamettin Hanlıoğlu konuşmacı olarak katıldı.

        İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un milli mücadeledeki önemini anlatan Hanlıoğlu, tarihi şahsiyetlere ve tarihe sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

        Tarihten ders çıkarılması gerektiğinin de altını çizen Hanlıoğlu, öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ve Okul Müdürü Bayram Bilgin, günün anısına Hanlıoğlu'na hediye sundu.

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