Trabzon'da kadın hekimlerin eserlerinden oluşan "Şifadır Sanat" sergisi açıldı

Trabzon'da kadın hekimlerin yaptığı resimlerden oluşan 4. Geleneksel "Şifadır Sanat" isimli sergi sanatseverlerle buluştu.

Kentte farklı branşlarda görev yapan 12 kadın doktorun yağlı boya ve akrilikten oluşan resimleri, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün Güzel Sanatlar Galerisi Salonu'nda sergilendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, burada yaptığı konuşmada, kentin tarih, kültür ve sanat yönüyle güçlü olduğunu söyledi.

Genç, şehrin tarihi yönünü ön plana çıkaracak çalışmalar yaptıklarına değinerek, "Aynı zamanda sanata verdiğimiz destekle uluslararası festivallere ev sahipliği yapıyoruz. Trabzon'un sanatta güçlü bir kimliği var ve bunu daha da ileriye taşımak için çalışıyoruz." dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya da 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladığı doktorların, özel ve güzel bir çalışma ortaya koyduklarını ifade etti.

Kaya, Trabzon'un önemli ressamlar yetiştirdiğine işaret ederek, "Bütün Türkiye'de yetişmiş 'en' dediğimiz ressamların hepsinde bir Trabzon geçmişi vardır. Bunu da en iyi şekilde yansıtmamız lazım." ifadesini kullandı.

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Doktoru Neslihan Türedi ise sanatın hekimler için terapi ve ruhlarını besleyen bir kaynak olduğunu söyledi.

Sergi, 24 Mart'a kadar açık kalacak.