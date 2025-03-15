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        Trabzon'da lise öğrencileri şehitlerin mezar taşlarındaki yazıları yeniledi

        Trabzon'da Gazi Anadolu Lisesi öğrencileri, şehitlerin mezar taşlarındaki yazıları yeniledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 13:34 Güncelleme: 15.03.2025 - 13:46
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        Trabzon'da lise öğrencileri şehitlerin mezar taşlarındaki yazıları yeniledi
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        Trabzon'da Gazi Anadolu Lisesi öğrencileri, şehitlerin mezar taşlarındaki yazıları yeniledi.

        Öğrenciler, ilgili kurumlardan izin alınmasının ardından görsel sanatları öğretmenleri öncülüğünde Sülüklü Mezarlığı'ndaki şehitlikte temizlik yaptı.

        Ortahisar Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, hava koşulları dolayısıyla bazı mezar taşlarının soluklaşan yazılarını da yenileyen öğrencileri, duyarlılıkları dolayısıyla tebrik etti.

        Öğrencilerin güzel bir çalışma ortaya koyduğunu belirten Karakaş, "Bu çalışma aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığımızın maarif modelinde özellikle üzerinde durmaya çalıştığı değerler eğitiminin de bir yansımasıdır. Bu anlamda hassas olan öğrencilerimizi, emek veren öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Vatan sevgisi, bayrak sevgisi ve şehadet kavramlarının en güzel yansıtıldığı ortam şehitliklerimiz. Bu anlamda çocuklarımız şehit mezarlarına dokunuyorlar, duygusal bir bağ oluşturuyorlar." dedi.

        Görsel sanatlar öğretmeni Sibel Küçükaslan, geçen yıl da yaptıkları çalışmaya öğrencilerin hevesle katıldığını ifade etti.

        Öğrenciler, boyama işlerinin ardından şehitler için dua etti.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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