Trabzon'da eve sıçrayan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

İlçeye bağlı Ormanseven Mahallesi'nde sabah saatlerinde Coşkun Parlak'a ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki 2 katlı eve sıçradı.

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