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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Genç'ten Trabzonspor'a ziyaret

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 16:42 Güncelleme: 18.03.2025 - 17:05
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Genç'ten Trabzonspor'a ziyaret
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre Genç, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktörü Fatih Tekke ile görüşerek çalışmalarında başarı diledi.

        Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve başkan yardımcısı Kemal Ertürk'ün de yer aldığı ziyarette Genç, Tekke'ye telkari fincan takımı ve çiçek verdi.

        Tekke ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti Genç'e forma hediye ederek gösterdi.

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