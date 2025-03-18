18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü
Trabzon'un Çaykara ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Trabzon'un Çaykara ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Hükümet Konağı önündeki törende, Kaymakam Ali Sapmaz ve Belediye Başkanı Hanefi Tok, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, Çaykara Belediyesi Konferans Salonu'nda devam etti.
Günün anlam ve önemini içeren konuşmaların yapıldığı programda, öğrenciler "Çanakkale" konulu şiir, kompozisyon ve oratoryo sahneledi.
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