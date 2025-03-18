Günün anlam ve önemini içeren konuşmaların yapıldığı programda, öğrenciler "Çanakkale" konulu şiir, kompozisyon ve oratoryo sahneledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, Çaykara Belediyesi Konferans Salonu'nda devam etti.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

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