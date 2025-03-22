Trabzon'da müzik öğretmenlerinden oluşan koro tasavvuf musikisi konseri verecek

Trabzon'da müzik öğretmenlerinden oluşan koro, 25 Mart Salı günü düzenlenecek tasavvuf musikisi dinletisine hazırlanıyor.

Ortahisar Milli Eğitim Müdürlüğünce farklı okullarda görev yapan 6 müzik öğretmeni, yaklaşık 2 aydır Gazipaşa Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun müzik sınıfında çalışmalarını sürdürüyor.

Müzik öğretmeni ve şef Muharrem Gaydan öncülüğündeki grup, 15 eseri 25 Mart'ta Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büroda görevli, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Yasemin Uzun, AA muhabirine, ramazan dolayısıyla öğretmenlerden oluşan ve "Hal" adını verdikleri grupla tasavvuf musikisi dinletisine hazırladıklarını söyledi.

Uzun, öğretmenlerle kültür ve sanat etkinlikleri yapmayı önemsediklerini dile getirerek, ramazanın ruhunu, Yunusları, Mevlanaları sanatın olanaklarından faydalanarak tasavvufla birleştirdiklerini ve gönüllü müzik öğretmenleriyle bir araya geldiklerini ifade etti.

Öğretmenlerin, öğrencilerine rol model olarak ramazanın manevi atmosferini yaşatmak amacıyla bir süredir çalışmalara devam ettiğini anlatan Uzun, müzisyenlerle 10 kişilik grubun dinletisini her yıl düzenlemeyi planladıklarını vurguladı.

Şef Gaydan ise meslektaşlarıyla güzel bir çalışma yaptıklarını ve en iyi şekilde konseri icra etmeye çalışacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Öğretmenler olarak Ortahisar Milli Eğitim Müdürlüğü adına ilk defa tasavvuf alanında bir dinleti yapıyoruz ve kadın öğretmenlerimiz de ilk defa tasavvuf musikisi yapıyorlar. Bu da bir farklılık olacak. Geri dönüşlerini konser sonrasında göreceğiz. Ortahisar Milli Eğitim Müdürlüğünün güzel bir projesi, biz de içerisinde olduğumuz için müdürlüğümüze teşekkür ediyorum."

Müzik öğretmeni Alev Karadavut da tasavvuf dinletisinde yer aldığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Heyecanlı ve gururluyum salı gününü iple çekiyorum." dedi.