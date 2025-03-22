Trabzonspor'da kurul başkanları ve üyeler, teknik direktör Fatih Tekke'yi ziyaret etti

Tekke, kurul başkanları ve üyelere ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyarette, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Denetim Kurulu Başkanı İsmet Keskin, Disiplin Kurulu Başkanı Haluk Raci Gençosmanoğlu ve Sicil Kurulu Başkanı Serdar İsaoğlu ile kurul üyeleri yer aldı.

Trabzonspor'un kurulları, bordo-mavili takımda teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Tekke'yi ziyaret ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundu.

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