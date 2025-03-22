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        Çaykara'da "tekne orucu" etkinliği düzenlendi

        Trabzon'un Çaykara ilçesinde çocuklar için "tekne orucu" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 16:19 Güncelleme: 22.03.2025 - 16:29
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        Çaykara'da "tekne orucu" etkinliği düzenlendi
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        Trabzon'un Çaykara ilçesinde çocuklar için "tekne orucu" etkinliği gerçekleştirildi.

        Belediye Başkanı Hanefi Tok, Merkez Hurmalık Camisi'nde organize edilen etkinlikte çocukları yalnız bırakmadı.

        Tok, "tekne orucu" geleneğinin yaşatıldığını belirterek, "Miniklerin iftar sevincine ortak olmak bizleri de mutlu etti. Bu anlamlı buluşmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ramazanın manevi iklimini hissetmeleri, birlik ve beraberlik içinde büyümeleri bizler için çok kıymetli." dedi.

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