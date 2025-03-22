Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Bu sonuçla Trabzonspor'un puanı 39'a, Hakkarigücü'nün ise 24'e çıktı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Hakkarigücü ile 1-1 berabere kaldı.

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