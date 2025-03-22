Trabzon'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Trabzon'un Araklı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Trabzon'un Araklı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Merkez Mahallesi'ndeki dolmuş durağında A.K.A. ile S.E, henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K.A, silahla S.E'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ilk müdahalenin ardından Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
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