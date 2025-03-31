Trabzon'da lunaparkta bir gencin yaralandığı iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

Mercan Fuarcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Trabzon'da İpek Yolu Fuar Alanı'nda faaliyet gösteren lunaparkta meydana gelen olayın ardından basına yansıyan olayları şaşkınlıkla takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"24 Mart Pazartesi günü saat 21.00 sularında lunaparkta Rabianur S. isimli hanımefendinin üç kere arka arkaya bindiği 'ranger' isimli oyuncakta rahatsızlandığını bildirdiğinde makine durdurulmuştur. Rabianur S. isimli hanımefendi yürüyerek oyuncaktan inip oturtulmuştur. Bu süreç devam ettiği esnada müdahale edilmesi için ambulans çağrılmıştır. Ardından ambulansla Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak burada yapılan tetkiklerin ardından taburcu edildiğini, sonrasında ise Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne giderek tedaviye alındığını öğrendik. Yapılan açıklamalarda, ranger isimli oyuncağın kilit sisteminin açıldığı, hanımefendinin başını vurduğu belirtilmiştir. Ranger isimli oyuncak, kilit sisteminin açık olması ve boyunluklu emniyet kemerlerinin açık olması halinde çalışmamaktadır."