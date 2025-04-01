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        UEFA Gençlik Ligi: Trabzonspor-Inter maçının ardından

        UEFA Gençlik Ligi çeyrek final müsabakasında İtalya temsilcisi Inter'i 1-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Eyüp Saka, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirterek, futbolcularını tebrik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 22:38 Güncelleme: 01.04.2025 - 22:38
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        UEFA Gençlik Ligi: Trabzonspor-Inter maçının ardından
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        UEFA Gençlik Ligi çeyrek final müsabakasında İtalya temsilcisi Inter'i 1-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Eyüp Saka, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirterek, futbolcularını tebrik etti.

        Papara Park'ta oynanan maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Saka, bazı oyuncuların milli takım kampında olması dolayısıyla Inter maçına takım halinde hazırlanamadıklarını söyledi.

        Son 4-5 gündür takım halinde yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi veren Saka, "Çocuklar da çok sağ olsun bunlara doğru ve pozitif cevap verdiler. Sahada da çok önemli bir bölümü uyguladılar ve öyle inanıyorum ki hak ettiğimizi düşündüğüm bir galibiyet aldık. Oyuncularımın hepsini çok tebrik ediyorum, ayaklarına sağlık." dedi.

        Saka, galibiyet golünü atan Ekrem Terzi'ye müsabaka öncesinde maçın kahramanı olacağını söylediğini anlatarak, "Ufak moral bozukluğu yaşamıştı ama 'Maçın kahramanı sen olacaksın. Oyunun tamamını düşünerek hareket etmemiz lazım' dedim ona. Yapmamız gerekeni, yapacaklarımızı ona da anlattım ve de çok doğru bir cevap verdi. Golü de onun atmış olması ayrı mutlu etti." diye konuştu.

        UEFA Gençlik Ligi'nde son üç karşılaşmayı gol yemeden kazanmalarının da önemli olduğunu dile getirdi.

        - "Bizi yalnız bırakmasınlar"

        Karşılaşmada seyirci rekoru kırıldığı hatırlatılan Saka, şu değerlendirmede bulundu:

        "Onlara söyleyecek söz bulamıyorum. Çok harikaydılar, inanılmaz bir destek sağladılar bize. Bundan önce de bizim taraftarımızın Trabzonspor'a ne kadar destek verdiğini, ne kadar sahip çıktığını biliyorduk. Ama 19 yaş grubu takımı olarak bize de bu desteği vermeleri inanılmaz mutlu etti, inanılmaz güçlü kıldı. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum, hepsinin bayramlarını kutluyorum, teşekkür ediyorum. Onlarla birlikte her zaman Trabzonspor çok güçlü, bizi yalnız bırakmasınlar."

        Saka, teknik direktör olarak gelecek hedefleriyle ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

        "Tabii ki her antrenör gibi benim de hedeflerim var. Ben de sahanın kenarında kendimi en iyi şekilde ifade etmeye, geliştirmeye, günün şartlarına uygun hale getirmeye çalışıyorum. Dolayısıyla bu beni nereye getirecek onu zamanla göreceğiz."

        Inter'in penaltı atışını kurtaran kaleci Erol Çolak'a güvendiklerinin altını çizen Saka, şunları kaydetti:

        "Bizim çok önemli üç kalecimiz var. Erol'un da potansiyelini görüyorum. İki arkadaşımız sakatlanarak bugün bizimle burada olamadı ama Erol'un varlığı onları aratmadı. Biz ona çok güveniyorduk, içim çok rahattı, o da bugün ona olan güvenimizi, kendi potansiyelini çok güzel şekilde sahaya yansıttı. Şunu söyleyebilirim, az önce 'Ekrem'in gol atacağı içinize doğdu mu?' diye sormuştunuz ama Erol'un penaltıyı kurtaracağı içime doğmuştu. Hiç çekincem olmadı."

        Saka, her zaman oyuncularının potansiyeline inandıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Oyuncuların gelişimleri noktasında doğru planlama yapılırsa onları Türk futboluna sunabileceğimizi geçen de söylemiştim. Bence temel noktası doğru planlama. Bu doğrultuda kulübümüz de çalışmalar yapıyor. Fatih hocamız da yeni geldi, zor bir sürecin içerisinde buraya geldi. Onunla daha henüz görüşmemiz olmadı ama o da bizim gibi Trabzonspor'un altyapısından yetişmiş, Trabzonspor'un efsanesi olmuş hocamız. Bu düşünceleri muhakkak ki kendisi de taşıyordur, bizimle paylaşacaktır. Gerekli planlama noktasında diğer hocalarımızla da paylaşacaktır diye düşünüyorum."

        - "Rakibin kim olduğu bizim için önemli değil"

        UEFA Gençlik Ligi yarı final karşılaşmasında Salzburg ile eşleştikleri hatırlatılan Saka, öncelikle bugün elde ettikleri başarının mutluluğunu yaşayacaklarını söyledi.

        Salzburg maçına gidene kadar lig maçları olduğunu, onları da ikinci plana atamayacaklarını belirten Saka, şu değerlendirmede bulundu:

        "Her maç bizim için çok önemli, her maçı oyuncularımızın gelişmesi açısından çok değerli görüyoruz. Rakibin kim olduğu bizim için önemli değil. Biz oyuncuların gelişimi noktasında nasıl katkı sağlarız onun endişesi ve planlaması içerisindeyiz. Bugün sevineceğiz ama yarından itibaren diğer maçlar ve oyuncu gelişimi açısından çalışmalara başlayacağız."

        19 Yaş Altı Milli Takımı'nın kadro seçimlerine ilişkin sosyal medyadaki eleştiriler hakkında yorum yapmasının doğru olmayacağını ifade eden Saka, "Sabri hoca milli takım havuzunu benden çok daha iyi biliyordur muhakkak ki. Dolayısıyla o havuzun içerisinden bir seçim yapıyorlar. Kendi seçimleri o yönde olmuştur, saygı duymak lazım. O noktada çok bir yorum yapamayacağım." dedi.

        Herkesin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Saka, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele kentindeki konserde sahnede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren şarkıcı Volkan Konak'a da rahmet diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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