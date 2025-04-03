Trabzon Valiliğinden, CHP İl Gençlik Kolları standında görevli kişinin yaralanmasına ilişkin açıklama:

Trabzon Valiliği, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Gençlik Kollarınca düzenlenen imza kampanyasında stant görevlisi bir kişinin bıçakla yaralandığını, saldırıyı gerçekleştiren kişinin 3 suç kaydı bulunduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ortahisar ilçesi Maraş Caddesi’nde meydana gelen olayla ilgili kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğduğu belirtildi.

Açıklamada, CHP İl Gençlik Kolları tarafından bir imza kampanyası düzenlendiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Farklı bir ilden gelmiş ve ilimizde inşaat işçisi olarak çalışan, 2 taksirle yaralama ve bir de Cumhurbaşkanı'na hakaretten 3 suç kaydı bulunan B.G. isimli şahıs ile etkinlik alanındaki kişiler arasında başlayan sözlü tartışma arbedeye dönüşmüş, olay sırasında F.A. isimli stant görevlisi kesici aletle dizinin üzerinden yaralanmıştır. Yaralanan gencimizin hayati tehlikesi bulunmamakta olup gerekli tıbbi müdahale yapılmıştır."

Olayın faili olduğu değerlendirilen şüphelinin güvenlik güçlerince, olayda kullandığı bıçakla gözaltına alındığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: