Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon Valiliğinden, CHP İl Gençlik Kolları standında görevli kişinin yaralanmasına ilişkin açıklama:

        Trabzon Valiliği, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Gençlik Kollarınca düzenlenen imza kampanyasında stant görevlisi bir kişinin bıçakla yaralandığını, saldırıyı gerçekleştiren kişinin 3 suç kaydı bulunduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 17:21 Güncelleme: 03.04.2025 - 17:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon Valiliğinden, CHP İl Gençlik Kolları standında görevli kişinin yaralanmasına ilişkin açıklama:
        ABONE OL

        Trabzon Valiliği, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Gençlik Kollarınca düzenlenen imza kampanyasında stant görevlisi bir kişinin bıçakla yaralandığını, saldırıyı gerçekleştiren kişinin 3 suç kaydı bulunduğunu bildirdi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ortahisar ilçesi Maraş Caddesi’nde meydana gelen olayla ilgili kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğduğu belirtildi.

        Açıklamada, CHP İl Gençlik Kolları tarafından bir imza kampanyası düzenlendiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

        "Farklı bir ilden gelmiş ve ilimizde inşaat işçisi olarak çalışan, 2 taksirle yaralama ve bir de Cumhurbaşkanı'na hakaretten 3 suç kaydı bulunan B.G. isimli şahıs ile etkinlik alanındaki kişiler arasında başlayan sözlü tartışma arbedeye dönüşmüş, olay sırasında F.A. isimli stant görevlisi kesici aletle dizinin üzerinden yaralanmıştır. Yaralanan gencimizin hayati tehlikesi bulunmamakta olup gerekli tıbbi müdahale yapılmıştır."

        Olayın faili olduğu değerlendirilen şüphelinin güvenlik güçlerince, olayda kullandığı bıçakla gözaltına alındığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Başsavcılığa bilgi verilerek konuya ilişkin adli soruşturma başlatılmıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için emniyet birimlerimiz ve ilgili makamlar titizlikle çalışmaktadır. Trabzon Valiliği olarak, her türlü provokatif eyleme karşı vatandaşlarımızı sağduyuya davet ediyoruz. Kentimizde huzur ve güvenliğin korunması adına tüm tedbirler alınmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kosova Avrupa Güzeli üst geçitten düşüp öldü!
        Kosova Avrupa Güzeli üst geçitten düşüp öldü!
        Emeklilerin 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06
        Emeklilerin 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06
        Kenan Yıldız için Barça iddiası!
        Kenan Yıldız için Barça iddiası!
        Çanak anteni tamir edecekti! Ölüme adım attı!
        Çanak anteni tamir edecekti! Ölüme adım attı!
        Petrolde OPEC ve tarife düşüşü
        Petrolde OPEC ve tarife düşüşü
        Pompei'de 'büyük' keşif!
        Pompei'de 'büyük' keşif!
        Kartal, kupada Göztepe karşısında!
        Kartal, kupada Göztepe karşısında!
        Nisan ayında hava nasıl olacak? İşte son tahminler
        Nisan ayında hava nasıl olacak? İşte son tahminler
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        İçerisinde yok yok! 8 ton saçılacak
        İçerisinde yok yok! 8 ton saçılacak
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Oğlunun sevgili mesajı babayı öldürdü!
        Oğlunun sevgili mesajı babayı öldürdü!
        MSB: Suriye'deki iddialara itibar edilmemeli
        MSB: Suriye'deki iddialara itibar edilmemeli
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Acı tesadüf
        Acı tesadüf
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
        Boykot soruşturmasında 16 gözaltı kararı
        Boykot soruşturmasında 16 gözaltı kararı

        Benzer Haberler

        Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, Sümer ve Özyazıcı'nın kabirlerini ziyaret e...
        Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, Sümer ve Özyazıcı'nın kabirlerini ziyaret e...
        Sırtında taşıdığı bebekle maça giden kadının bordo-mavi sevgisi
        Sırtında taşıdığı bebekle maça giden kadının bordo-mavi sevgisi
        TTB Yönetim Kurulu Başkanı Ergan, fındık üretiminde modern tarımı değerlend...
        TTB Yönetim Kurulu Başkanı Ergan, fındık üretiminde modern tarımı değerlend...
        Sevenleri, Volkan Konak'ın mezarına akın etti
        Sevenleri, Volkan Konak'ın mezarına akın etti
        Trabzonspor Kupa'da 'Yola devam' dedi, yerel gazeteler manşetleri süsledi
        Trabzonspor Kupa'da 'Yola devam' dedi, yerel gazeteler manşetleri süsledi
        Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde "final" peşinde
        Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde "final" peşinde