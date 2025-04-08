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        Trabzonspor, son 12 sezonun en kötü dönemini yaşıyor

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de haftayı 4-1'lik Fenerbahçe mağlubiyeti ile kapatan Trabzonspor, bu sezon 4 çalıştırıcı yönetiminde çıktığı karşılaşmalarda arzu ettiği sonuçları alamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 11:12 Güncelleme: 08.04.2025 - 11:12
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        Trabzonspor, son 12 sezonun en kötü dönemini yaşıyor
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        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de haftayı 4-1'lik Fenerbahçe mağlubiyeti ile kapatan Trabzonspor, bu sezon 4 çalıştırıcı yönetiminde çıktığı karşılaşmalarda arzu ettiği sonuçları alamadı.

        Ligde oynadığı 28 karşılaşmada 9 galibiyet, 9 beraberlik, 10 mağlubiyetle 36 puan toplayan bordo-mavililer, 71 puanla lider Galatasaray'ın 35 puan gerisinde 11. sırada yer alıyor.

        Sezonun ilk haftasında Net Global Sivasspor beraberliğinin ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran ikinci hafta da geçici olarak takımın başına getirilen İhsan Derelioğlu ile ikas Eyüpspor maçından da beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, teknik direktör Şenol Güneş ile anlaştı.

        Şenol Güneş yönetiminde oynadığı 23 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet ile 30 puan toplayan Karadeniz ekibi, son olarak Atakaş Hatayspor yenilgisinin ardından Fatih Tekke'yi göreve getirdi.

        - Tekke ile 3 maçta 4 puan

        Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde İstanbul'da RAMS Başakşehir'i 3-0 yenmesine karşın sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalırken Fenerbahçe'ye İstanbul'da 4-1 yenilerek 3 maçta 4 puan elde etti.

        Trabzonspor, 28 maçta topladığı 36 puanla 1.28 puan ortalamasında kalarak taraftarına hayal kırıklığı yaşattı.

        - Son 12 sezonun en kötü dönemi

        Trabzonspor, Süper Lig'de 28. hafta maçaları itibarıyla son 12 sezonun en kötü dönemini yaşıyor.

        Karadeniz ekibi, 2013-2014 sezonunda 42 puanla 4, 2014-2015 sezonunda 47 puanla 6, 2015-2016 sezonunda 37 puanla 10, 2016-2017 sezonunda 47 puanla 5, 2017-2018 sezonunda 45 puanla 5, 2018-2019 sezonunda 49 puanla 4, 2019-2020 sezonunda 57 puanla 2, 2020-2021 sezonunda 51 puanla 4, 2021-2022 sezonunda 67 puanla 1, 2022-2023 sezonunda 45 puanla 6, 2023-2024 sezonunda 46 puanla 3, bu sezon da 36 puanla 11. sırada yer aldı.

        Trabzonspor, 2012-2013 sezonunda 34 puanla 12. sırada yer alarak son yılların en kötü derecesini elde etmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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