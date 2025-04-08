Trabzonspor, son 12 sezonun en kötü dönemini yaşıyor

SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de haftayı 4-1'lik Fenerbahçe mağlubiyeti ile kapatan Trabzonspor, bu sezon 4 çalıştırıcı yönetiminde çıktığı karşılaşmalarda arzu ettiği sonuçları alamadı.

Ligde oynadığı 28 karşılaşmada 9 galibiyet, 9 beraberlik, 10 mağlubiyetle 36 puan toplayan bordo-mavililer, 71 puanla lider Galatasaray'ın 35 puan gerisinde 11. sırada yer alıyor.

Sezonun ilk haftasında Net Global Sivasspor beraberliğinin ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran ikinci hafta da geçici olarak takımın başına getirilen İhsan Derelioğlu ile ikas Eyüpspor maçından da beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, teknik direktör Şenol Güneş ile anlaştı.

Şenol Güneş yönetiminde oynadığı 23 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet ile 30 puan toplayan Karadeniz ekibi, son olarak Atakaş Hatayspor yenilgisinin ardından Fatih Tekke'yi göreve getirdi.

- Tekke ile 3 maçta 4 puan

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde İstanbul'da RAMS Başakşehir'i 3-0 yenmesine karşın sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalırken Fenerbahçe'ye İstanbul'da 4-1 yenilerek 3 maçta 4 puan elde etti.