Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Eski milli futbolcu Tolunay Kafkas, "Spor Söyleşileri" programında konuştu:

        Eski milli futbolcu Tolunay Kafkas, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin genç jenerasyonun en iyi çalıştırıcısı olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 15:51 Güncelleme: 08.04.2025 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski milli futbolcu Tolunay Kafkas, "Spor Söyleşileri" programında konuştu:
        ABONE OL

        Eski milli futbolcu Tolunay Kafkas, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin genç jenerasyonun en iyi çalıştırıcısı olduğunu söyledi.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesince Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Spor Söyleşileri" adlı programa katılan Trabzonspor ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Kafkas, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin bir oyun planı olduğunu ve takımını bu plana göre oynatmaya çalıştığını belirtti.

        Kafkas, büyük kulüplerin çok sık teknik direktör değiştirmemesi gerektiği görüşünde olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Fatih Tekke genç jenerasyonun en iyi hocası. Tahammül etmek, bir süreç tanımak lazım. Ne yapmaya çalıştığını anlamak çok önemli. Bir dalgalanma geçiriyor Trabzonspor. Zaman zaman her bir kulübün başına gelebilecek şeyler bu dönemde de Trabzonspor'un başına geliyor. Teknik adamına sahip çıkmak lazım. Yapılacak en önemli şey tekrar Trabzonspor'un istediği oyun anlayışında bir takım oluşturmak."

        Yabancı oyuncu sayısının fazla olmasını doğru bulmadığının altını çizen Kafkas, "Başka sorunları da beraberinde getiriyor. Altyapıların eksikliği, önemsizleştirilmesi... Transfer yapmak kolay, gidiyorsun dışarıdan oyuncuyu getiriyorsun. Altyapı emek istiyor, çaba istiyor, zaman ve süreç istiyor. Genç oyuncu gelişimi uzun süreli işler, onun için buraya değer vermek lazım. Bu kadar yabancı sayısında oyuncular nadir olarak altyapıdan çıkar." diye konuştu.

        Deneyimli teknik direktör, Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'nın UEFA Gençlik Ligi'nde gösterdiği başarıya işaret ederek, "Çok önemli. Trabzonspor'un en önemli etkeni Trabzonlu oyuncuların olması. Trabzonlu yıldız oyuncuların olması. Altyapısı çok önemli. Buradan oyuncu çıkartmak zorunda, Trabzonspor'un olmazsa olmazı. Güngör Şahinkaya çok tecrübeli, tekrar bu yıldız oyuncuları çıkaracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Kafkas, Trabzonspor'da teknik direktörlük görevinden ayrılış süreciyle ilgili gelen bir soru üzerine de şunları kaydetti:

        "Hiç kimse bu şehrin sevgisini, bu kulübün sevgisini benim elimden alamaz. Önemli olan kulübün büyüklüğü, insanlar gelip geçiyor. Çok güzel şeyler yaşadık biz burada, bunu benim elimden kim alabilir ki? Yapılanın bir önemi yok. Allah bizi bir gün toprak edecek. Bir vasiyetim olarak tabutumda 'Trabzonspor ve Ankaragücü bayrağı' olmasını istiyorum."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamile kadını ve bir kişiyi katletmişlerdi... Yerlikaya'dan açıklama!
        Hamile kadını ve bir kişiyi katletmişlerdi... Yerlikaya'dan açıklama!
        İsrail basını: Trump Netanyahu'yu küçük düşürdü
        İsrail basını: Trump Netanyahu'yu küçük düşürdü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kadın öğretmenin erkek öğrencilere cinsel taciz davasında şaşırtan savunma!
        Kadın öğretmenin erkek öğrencilere cinsel taciz davasında şaşırtan savunma!
        Rusya-ABD görüşmeleri İstanbul'da yapılacak
        Rusya-ABD görüşmeleri İstanbul'da yapılacak
        Musk'ın Trump ile 'doğrudan' iletişime geçmeye çalıştığı iddiası
        Musk'ın Trump ile 'doğrudan' iletişime geçmeye çalıştığı iddiası
        Pişmiş etin üzerine çiğ et! O dönerciye inceleme!
        Pişmiş etin üzerine çiğ et! O dönerciye inceleme!
        İBB eylemine katılan 139 kişiye 3'er yıl hapis istendi!
        İBB eylemine katılan 139 kişiye 3'er yıl hapis istendi!
        Volkan Konak'ın şarkısını söylerken kalbi durdu
        Volkan Konak'ın şarkısını söylerken kalbi durdu
        Nisanda şubat soğuğu! Günler sürecek!
        Nisanda şubat soğuğu! Günler sürecek!
        Devlerin kasasından servet çıkacak!
        Devlerin kasasından servet çıkacak!
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        Arda Güler'e dev kanca!
        Arda Güler'e dev kanca!
        MEB'den 'yaz tatili erkene çekilecek' iddialarına yanıt
        MEB'den 'yaz tatili erkene çekilecek' iddialarına yanıt
        Zarar 1.5 milyar lira
        Zarar 1.5 milyar lira
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        4 günde 3 TIR faciası!
        4 günde 3 TIR faciası!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        Sokak yemeği kültürü nasıl ortaya çıktı?
        Sokak yemeği kültürü nasıl ortaya çıktı?

        Benzer Haberler

        Trabzon'da "Filistin Hafızasında Genç İzler Projesi" protokolü imzalandı
        Trabzon'da "Filistin Hafızasında Genç İzler Projesi" protokolü imzalandı
        Trabzon'da "1. Uluslararası Karadeniz Eğitim Bilimleri Kongresi" düzenlenec...
        Trabzon'da "1. Uluslararası Karadeniz Eğitim Bilimleri Kongresi" düzenlenec...
        KTÜ ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı
        KTÜ ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı
        Trabzon'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
        Trabzon'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
        Trabzon'da yokuştan kayan beton mikseri inşaat ile yol arasında asılı kaldı
        Trabzon'da yokuştan kayan beton mikseri inşaat ile yol arasında asılı kaldı
        Arızalanan aracını, gaz koluna ip bağlayıp, 1,5 kilometre uzaklıktaki sanay...
        Arızalanan aracını, gaz koluna ip bağlayıp, 1,5 kilometre uzaklıktaki sanay...