Eski milli futbolcu Tolunay Kafkas, "Spor Söyleşileri" programında konuştu:

Eski milli futbolcu Tolunay Kafkas, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin genç jenerasyonun en iyi çalıştırıcısı olduğunu söyledi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesince Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Spor Söyleşileri" adlı programa katılan Trabzonspor ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Kafkas, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin bir oyun planı olduğunu ve takımını bu plana göre oynatmaya çalıştığını belirtti.

Kafkas, büyük kulüplerin çok sık teknik direktör değiştirmemesi gerektiği görüşünde olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fatih Tekke genç jenerasyonun en iyi hocası. Tahammül etmek, bir süreç tanımak lazım. Ne yapmaya çalıştığını anlamak çok önemli. Bir dalgalanma geçiriyor Trabzonspor. Zaman zaman her bir kulübün başına gelebilecek şeyler bu dönemde de Trabzonspor'un başına geliyor. Teknik adamına sahip çıkmak lazım. Yapılacak en önemli şey tekrar Trabzonspor'un istediği oyun anlayışında bir takım oluşturmak."