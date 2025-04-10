Trabzonspor Kulübü, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda asbaşkan Zeyyat Kafkas, teknik direktör Fatih Tekke ile futbolcular Uğurcan Çakır, Okay Yokuşlu, Arif Boşluk, Hüseyin Türkmen, Mustafa Eskihellaç, John Lundstram ve Danylo Sikan'ın görüşlerine yer verildi.

Trabzonspor Kulübü, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

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