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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

        Turkcell Kadın Futbol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği ALG Spor'u 4-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 16:09 Güncelleme: 13.04.2025 - 16:44
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği ALG Spor'u 4-0 yendi.

        Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlandı.

        İkinci yarıda etkili bir oyun sergileyen bordo-mavili takımın gollerini 52. dakikada Chioma Olise, 61. ve 65. dakikada Diana Lucas Msewa ile 76. dakikada Azra Ardos'tan geldi.

        Bu sonuçla Trabzonspor puanı 42'ye yükseltti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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