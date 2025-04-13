Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Salon:HayriGür
Hakemler: Kerem Baki, Ozan Gönen, Çağatay Taşkın
Trabzonspor: Gordon 35, Smith 4, Alican Güney 4, Ege Arar 12, Gökhan Yazıcıoğlu 3, Can Uğur Öğüt 16
Fenerbahçe Koleji Novotel: Mehmet Ersin Erfa 3, Yiğit Özkan 8, Faruk Biberovic 5, Batuhan Acar 3, Shungu 14, Yiğit Hamza Mestoğlu 3, Kelly 3, Gökay Hacıoğlu 21, Berat Berke Tunç 2
1. Periyot: 23-17
Devre: 38-29
3. Periyot: 54-47
Beş faulle oyundan çıkanlar: 33.45 Kelly (Fenerbahçe Koleji Novotel), 36.06 Ege Arar (Trabzonspor)
TRABZON
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