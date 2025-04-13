Trabzonspor-Fenerbahçe Koleji Novotel maçının ardından

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 33. haftasında Fenerbahçe Koleji Novoteli 74-62 yenerek Basketbol Süper Lig'ine çıkmayı garantileyen Trabzonspor'un başantrenörü Faruk Beşok, "Bu taraftara şampiyonluğu hediye etmemiz gerekiyordu bunu başardık, sevinçliyiz." dedi.

Maçın ardından Hayri Gür Spor Salonu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Beşok, çok zor şartlar altında şampiyon olduklarını söyledi.

Beşok, 15 günde kurulan bir takım olduklarını ifade ederek, "Ona rağmen başkanımızın çok büyük özverisi var. Genel menajerimiz Cömert Küce'yle beraber bize her türlü desteği verdi. Muhteşem ve basketbolu özlemiş bir taraftar var. Bu taraftara şampiyonluğu hediye etmemiz gerekiyordu bunu başardık, sevinçliyiz. Bundan sonrası bizim için keyif olacak." dedi.

Sezon başında play-off'lara katılma hedefinde olduklarını belirten Beşok, "Tabii ki 8 maçın 5’ini kaybedince direkt şampiyonluk biraz zor geliyordu insanlara. Biz bu takımın play-off'lardan çıkacağına inanıyorduk ama ondan sonra çok iyi bir ritim yakaladık 16 maç üst üste kazandık. Arada 1-2 tane mağlubiyetimiz oldu ama toplamda son 25 maçın 20’sini kazandık o da bizi buraya getirdi." diye konuştu.

Beşok, 'Size göre sezonun kırılma anı neydi?' sorusuna, şu yanıtı verdi: "Bu sene kırılma maçları çok var. Okben’in son saniyede attığı iLab maçı var, buradaki Esenler maçı var. O maçlar çünkü rakiplerimizdi. Önce şampiyon olabilmek için bu rakipleri yenmemiz lazımdı. İlk dörde oynayan takımların 6 maçta 5’ini kazandık. Ankaragücü maçını kaybettik. Sezon bitti, Okben'in cezası daha belli olmadı. Kendi artık kişisel mücadelesini veriyor." - "Bunların hepsi fedakarlıkla olan şeyler" Bordo-mavili basketbolcu Ege Arar da çok zor bir sene geçirdiklerini vurgulayarak, "Geç toplandık, ben de özellikle takıma iki ay sonra katıldım. Sonradan katılan çok arkadaşımız oldu, çok sakatlarımız oldu. Mitch Creek'in aile durumu oldu. İnişlerimiz çıkışlarımız oluyor ama hep beraber kaldık, birlikte idman yaptık. Buradaki şampiyonluğun sonunu hayal ettik. Sonunda buraya geldik. Bunların hepsi fedakarlıkla olan şeyler. Sonu güzel oldu. Bu taraftara armağan olsun, çok güzel bir atmosfer vardı. Seneye Süper Lig’de burayı dolduracaklarına inanıyorum." dedi.

İsmail Cem Ulusoy ise çok mutlu olduklarını belirterek, "Bugün ben de sakattım ama arkadaşlar sonuna kadar mücadele etti. Çok mutluyuz, Trabzon halkına armağan olsun. İnşallah önümüzdeki sene bütün maçları bu kapasiteyle oynayıp, güzel sonuçlar elde etmek istiyoruz. Bizim en kritik maçımız burada oynadığımız Erok maçımız çünkü direkt rakibimizle oynadık, kazanıp avantaj elde ettik. Bizim için de, Trabzon halkı için de çok güzel çünkü iki büyük camia, önümüzdeki sene tekrar oynayıp tekrar kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Nusret Yıldırım ise daha önce Trabzonspor ile Avrupa Kupası'nda final maçında kaybettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti: "Burada 10 sene önce bir final kaybetmiştim. Şimdi buraya bir kupa getirdik. Takımı ait olduğu yerde görmek gerçekten çok mutluyum. Taraftarlar inanılmaz. En son Avrupa finalinde böyle görmüştüm. Şimdi buraya tekrar dolu görmek gerçekten mutlu etti beni. Muazzam bir aile ortamı vardı. Tüm Trabzon halkına ve camiasına çok teşekkür ediyorum."