Trabzonspor, puanlarının büyük bölümünü sahasında topladı

SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen Trabzonspor, sahasında başarılı bir performans sergiliyor.

Süper Lig'de Papara Park'ta 15 karşılaşmaya çıkan bordo-mavili takım, Çaykur Rizespor galibiyetiyle evindeki 9. galibiyetini elde etti. Sahasındaki 4 karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, 2 müsabakada ise mağlup oldu.

Ligde 39 puanla 9. sırada yer alan Trabzonspor, iç sahada 31 puan toplayarak 2,06 puan ortalaması tutturdu. Karadeniz ekibi, dış sahada ise 14 maçta 8 puan ile 0,57 puan ortalamasında kaldı.

- Sahasında daha golcü

Trabzonspor, bu sezon ligin 31. haftası sonunda 47 golün 34'ünü iç sahada kaydetti.

Karadeniz ekibi, iç sahada 15 maçta 2,26 gibi gol ortalaması ile maçlarını oynarken, deplasmanda 14 maçta 13 gol atarak 0,92 gol ortalamasında kaldı.

Trabzonspor, bu sezon sahasında 13. haftadaki Adana Demirspor ile 19. haftaki Onvo Antalyaspor maçlarını 5-0 kazanarak, son 5 sezondaki en farklı galibiyetlerine imza attı.

- Trabzon'daki 21 maçta 3 yenilgi