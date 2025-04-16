Of'ta başarılı sporcular için ödül töreni düzenlendi

Trabzon'un Of ilçesinde farklı branşlarda derece alan sporcular ödüllendirildi.

Ali Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, yaptığı konuşmada, toplum sağlığı açısından önemli olan sporun, dijitalleşen dünyanın olumsuz etkilerinden kurtulmak için önemli bir araç olduğunu söyledi.

İlçede elde edilen bu başarıların kendilerini mutlu ettiğini aktaran Demirer, "Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Emekleri nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürümüzü ve İlçe Spor Müdürümüzü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ise sporun kişiyi fiziksel olduğu kadar psikolojik yönden de geliştirdiğini söyledi.

Spor etkinliklerinin insanları bir araya getirerek aynı zamanda sosyalleşmesini sağladığını aktaran Kabahasanoğlu, "Spora bu açıdan bakmak, amatörce de olsa spor olgusunu hayatımızın bir parçası yapmak, sizleri günümüz hastalığı olan teknolojinin esiri olmaktan telefon, internet bağımlılığından kurtaracak, bunun dışındaki kötü alışkanlıklardan da uzak tutacağına inanıyoruz." diye konuştu.