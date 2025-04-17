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        Avrupa şampiyonu milli judocu Yağmur Yılmaztürk'ün yeni hedefi dünya şampiyonluğu

        GÖKTUĞ ERGÜN - Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda altın madalya kazanan Yağmur Yılmaztürk, daha büyük başarılar için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 11:41 Güncelleme: 17.04.2025 - 11:41
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        Avrupa şampiyonu milli judocu Yağmur Yılmaztürk'ün yeni hedefi dünya şampiyonluğu
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        GÖKTUĞ ERGÜN - Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda altın madalya kazanan Yağmur Yılmaztürk, daha büyük başarılar için çalışmalarını sürdürüyor.

        Trabzon'da ilkokul öğrenimi sırasında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı" kapsamında yürütülen çalışmalarda keşfedilen 15 yaşındaki Yağmur, 6 yıllık sürede birçok turnuvada dereceler elde etti.

        Trabzon Ayyıldız Spor Kulübü sporcusu olan Yağmur Yılmaztürk, son olarak Çekya'nın Teplice kentinde 5-6 Nisan'da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda 40 kiloda şampiyon olarak başarılarına bir yenisini ekledi.

        Trabzon'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Yağmur, AA muhabirine, Avrupa şampiyonluğu sonrasında İstiklal Marşı'nı söylemekten dolayı mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

        Kariyerinde daha önce Türkiye ve Balkan şampiyonluğu kazandığını ifade eden Yağmur Yılmaztürk, "Avrupa Kupası'nda geçen sene de derece yapmıştım ama bu sene şampiyonluk nasip oldu çok şükür." dedi.

        Gelecek hedeflerinden ve çalışmalarından da bahseden genç sporcu, şunları kaydetti:

        "Önümüzde dünya şampiyonası ve Avrupa Gençlik Olimpik Festivali var. Milli takımla beraber bunlara hazırlık yapıyoruz. İnşallah orada da güzel şekilde ülkemizi temsil edeceğiz, bunun için çalışıyoruz. Günde bazen 3, bazen çift antrenman yapıyoruz. Yorgunluğumuza göre değişiyor. Aradaki zamanlarda da dinlenmeye çalışıyoruz çünkü antrenman yoğun geçtiği için dinlenmek lazım."

        - "Hedefimiz kesinlikle olimpiyatlar"

        Yağmur Yılmaztürk'ün antrenörü Mustafa Kalaycı da Türkiye'nin farklı illerinden kendi kategorisinin en iyisi olan sporcuları şampiyonalara hazırladıklarını söyledi.

        Yağmur Yılmaztürk'ün de bu sporculardan biri olduğunu belirten Kalaycı, "5 yıllık bir süreç içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalar sonrasında Avrupa şampiyonu oldu. Yağmur'un Türkiye'de şampiyonlukları var, Balkan şampiyonluğu var. Sonrasında da milli sporcu olunca zaten Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde kaydını yaparak burada çalışmalarımıza devam ettik. Şu anda da milli takımda yarışıyor, ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyor." diye konuştu.

        Kalaycı, sporcusunun farklı kategorilerde aldığı başarılara değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Önceki başarılarının üzerine şimdi yenilerini, daha büyüklerini eklemeye çalışıyoruz. Hedefimiz büyük. İnşallah dünya şampiyonasında iyi bir derece alarak başarılarına yenisini ekleyecek. Bunların hepsi bir basamaktır bizim için. Hedefimiz kesinlikle olimpiyatlar. Bir sporcunun, bir antrenörün en büyük hayali ideali olimpiyatlardır. İnşallah bu sevinci, bu gururu Trabzon'a, ülkemize yaşatacaktır. Buna inanıyoruz, güveniyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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