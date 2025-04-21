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        Trabzon'da zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 10:17 Güncelleme: 21.04.2025 - 10:23
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        Trabzon'da zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı
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        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

        Karadeniz Sahil Yolu'nun Değirmendere Mahallesi'ndeki güzergahta, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 8 kişi, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

        Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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